Роли в продолжении культового зомби-хоррора "нулевых" получили Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс.

Предстоящая зомби-трилогия "28 лет спустя" (28 Years Later) от режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда для кинокомпании Sony постепенно начинает обретать форму.

Как сообщает Deadline, главные роли в первой части трилогии, которую снимет сам Бойл по сценарию Гарленда, получили Джоди Комер ("Персонаж", "Байкеры", "Последняя дуэль", сериал "Убивая Еву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Скоростной поезд", "Тенет", "Каскадер") и Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King’s Man: Начало", "Меню"). Таким образом, очевидно, Sony хочет сделать новые фильмы более масштабными, чем оригинальные, в которых главные роли получали менее известные на тот момент актеры.

Какие-либо детали предстоящей трилогии на данный момент держутся в секрете, однако сообщается, что она станет прямым продолжением фильма "28 недель спустя" 2007 года, который, в свою очередь, был сиквелом фильма "28 дней спустя" 2002 года.

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При этом чуть ранее издание сообщало, что снять вторую часть трилогии "28 лет спустя" хотят поручить Нии ДаКосте – режиссеру фильмов "Кэндимен" и "Марвелы". Первый и второй фильмы трилогии планируют снимать подряд.

Отметим, постапокалиптический фильм ужасов "28 дней спустя" от режиссера Дэнни Бойла по сценарию Алекса Гарленда вышел в 2002 году. В центре сюжета был молодой парень Джим (его сыграл малоизвестный на тот момент Киллиан Мерфи), который очнулся в больнице и обнаружил, что пока он был без сознания, 28 дней назад Лондон охватила эпидемия зомби и город опустел.

Спустя пять лет вышел постапокалиптический фильм ужасов "28 недель спустя", являющийся самостоятельным сиквелом предыдущего фильма. Из него становится ясно, что эпидемия вышла за предетыл не только Лондона, но и Британии. Ни Бойл, ни Гарленд не работали над этим фильмом, вместо этого его снял испанский режиссер Хуан Карлос Фреснадильо. Одну из главных ролей в фильме исполнил будущая звезда Marvel Джереми Реннер.

Идею продолжения серии Бойл вынашивал в течение многих лет, однако только сейчас она начала обретать какую-то конкретику. Последней работой режиссера, в свое время снявшего такие хиты, как "На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб" и "Стив Джобс", на данный момент является музыкальный мини-сериал "Пистол" 2022 года. Также в 2012 году он выступил режиссером церемонии Олимпиады в Лондоне.

Тем временем, Гарленд, работавший с Бойлом в качестве сценариста над фильмами "Пляж", "28 дней спустя" и "Пекло", на данный момент сам активно занимается режиссурой. В частности, за последний 10 лет он снял фильмы "Из машины", "Аннигиляция", "Мужской род" и "Восстание Штатов" – последний вышел этой весной.

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