Эвакуированных из Китая украинцев привезли в "Новые Санжары", автобусы забросали камнями (видео)
20:00, 20 февраля 2020Общество
8049 4
Эвакуированных из Китая украинцев доставили в санаторий в Новых Санжарах под крики протестующих и кидания камней в автобусы.
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория / Фото: скриншот
В 19:50 в Новые Санжары приехали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами. Как сообщает корреспондент УНИАН, жители Новых Санжар пытались не пропустить их на территорию санатория и даже начали кидать камни в автобусы. Жители также кричали протестные возгласы.
Читайте такжеБеспорядки в Новых Санжарах: Гончарук срочно вылетел в Полтавскую область
Всего приехало 7 автобусов. Их водители были в спецодежде, а пассажиры в респираторах.
Полиция оттесняла протестующих. Тех, кто бросал камни в автобусы начали задерживать. Возникли драки.
Водители проехали на территорию санатория. Местные жители продолжили спорить с полицией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter