Эвакуированных из Китая украинцев привезли в "Новые Санжары", автобусы забросали камнями (видео)

Эвакуированных из Китая украинцев доставили в санаторий в Новых Санжарах под крики протестующих и кидания камней в автобусы.

В 19:50 в Новые Санжары приехали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами. Как сообщает корреспондент УНИАН, жители Новых Санжар пытались не пропустить их на территорию санатория и даже начали кидать камни в автобусы. Жители также кричали протестные возгласы.

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Всего приехало 7 автобусов. Их водители были в спецодежде, а пассажиры в респираторах.

Полиция оттесняла протестующих. Тех, кто бросал камни в автобусы начали задерживать. Возникли драки.

Водители проехали на территорию санатория. Местные жители продолжили спорить с полицией.