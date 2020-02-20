Эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы прошли паспортный контроль в аэропорту Харькова (фото, видео)

На борту самолета находились 72 пассажира и 22 члена экипажа, включая персонал медицинского сопровождения.

В международном аэропорту города Харьков сотрудники Госпогранслужбы обеспечили пограничное оформление 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что на борту самолета, кроме 22 человек - членов экипажа и сопровождающего медицинского персонала, прилетели 72 пассажира.

Среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Читайте такжеСтало известно, что будут делать с эвакуированными из Китая в случае выявления у них симптомов простуды

Указывается, что информацию о лицах, которые прибыли в Украину, пограничники получили заранее, поэтому их проверку по всем базам данных провели еще до прилета.

«У трапа самолета инспекторы пограничного контроля только провели идентификацию лиц и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль осуществляется в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в изолированной зоне аэропорта», - отмечают в ГПАУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку, после чего вылетел в Харьков.

Из Харькова эвакуированные люди будут доставлены на территорию медицинского центра «Новые Санжары». В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, они заблокировали дорогу межрегионального значения.