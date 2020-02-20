В Новых Санжарах более 10 полицейских получили тяжелые ранения - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах более 10 полицейских получили тяжелые ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время брифинга в Новых Санжарах, после того как эвакуированные из Китая люди были заселены в санаторий.
Аваков поблагодарил полицию за профессиональную работу и назвал события в Новых Санжарах одним из наибольших разочарований в его жизни.
«Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили…Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме. Многие вещи, которые были сегодня, то мне стыдно. Можно говорить, что власть плохая, могут не верить власти, но всегда надо оставаться человеком в сердце», - заявил Аваков.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.
По данным Министерства здравоохранения, на борту самолета было 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.
Эвакуированные в течение 14 дней будут находиться в санатории в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.
В связи с протестами местных жителей против прибытия эвакуированных в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что в там будет работать оперативный штаб правительства.