В Новых Санжарах более 10 полицейских получили тяжелые ранения - Аваков

Аваков назвал события в Новых Санжарах одним из наибольших разочарований в его жизни.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах более 10 полицейских получили тяжелые ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время брифинга в Новых Санжарах, после того как эвакуированные из Китая люди были заселены в санаторий.

Аваков поблагодарил полицию за профессиональную работу и назвал события в Новых Санжарах одним из наибольших разочарований в его жизни.

«Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили…Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме. Многие вещи, которые были сегодня, то мне стыдно. Можно говорить, что власть плохая, могут не верить власти, но всегда надо оставаться человеком в сердце», - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Министерства здравоохранения, на борту самолета было 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Эвакуированные в течение 14 дней будут находиться в санатории в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

В связи с протестами местных жителей против прибытия эвакуированных в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что в там будет работать оперативный штаб правительства.