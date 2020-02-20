Беспорядки в Новых Санжарах: Гончарук срочно вылетел в Полтавскую область

В поселке Новые Санжары местные жители протестуют против размещения в одноименном санатории эвакуированных из Китая украинцев.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук безотлагательно вылетает в Полтавскую область, в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб Правительства будет работать в Новых Санжарах", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Минздрава, на борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированных людей доставляют в медицинский центр «Новые Санжары» в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных.