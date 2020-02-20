Беспорядки в Новых Санжарах: Гончарук срочно вылетел в Полтавскую область
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук безотлагательно вылетает в Полтавскую область, в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб Правительства будет работать в Новых Санжарах", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.
По данным Минздрава, на борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.
Из Харькова эвакуированных людей доставляют в медицинский центр «Новые Санжары» в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.
В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных.