Эта китайская соцсеть активно сотрудничает с украинскими властями - заблокировано 24 аккаунта российских пропагандистов.

Решение о запрете ТикТок и других социальных сетей не является функцией парламента. Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии агентству УНИАН.

Он подчеркнул, что в Украине все санкции в отношении социальных сетей всегда были прерогативой органов безопасности, а не парламента. "Парламент не имеет функции запрещать тот или иной бизнес", - отметил председатель Комитета.

По его словам, если есть факты оправдания российской агрессии, призывов к терроризму и системного не реагирования администрации сети на такие случаи, то на это должны реагировать спецслужбы Украины. Также Юрчишин напомнил, что существует санкционный подход, который позволяет Украине синхронизировать санкционные списки с партнерами, которые помогают нам в противостоянии российской агрессии.

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"Это есть у нас уже в действующем законодательстве. Соответственно, чтобы запустить в действие этот механизм необходим доклад Службы безопасности Украины или Комитета разведки при президенте, который возглавляет Кирилл Буданов на Совете национальной безопасности и обороны, а затем должно быть решение СНБО, которое вводится в действие президентом, и тогда применяются санкции", - рассказал он.

Юрчишин отметил, что ТикТок в настоящее время пошел на встречу и активно сотрудничает с украинскими властями - заблокировано 24 аккаунта российских пропагандистов. "Поэтому, как будет развиваться ситуация, трудно прогнозировать. Возможность применения каких-то санкционных механизмов не предусматривает потребности каких-то действий со стороны парламента", - добавил он.

При этом нардеп отметил, что в парламенте нет каких-то законодательных инициатив по запрету ТикТок.

"На уровне парламента сейчас есть инциатива народного депутата Николая Княжицкого о взаимодействии с социальными сетями, и если она признается такой, которая не имеет прозрачной системы собственности, не создаст представительства для работы с Украиной, то могут быть ограничения в использовании ее, но со стороны государства, а не граждан. Других инициатив относительно функционирования социальных сетей нет и не уверен, что в ближайшее время появятся", - подчеркнул председатель Комитета.

Отвечая на вопрос, может ли запрет ТикТока в США привести к аналогичному решению в Украине, Юрчишин отметил, что в нашем санкционном законодательстве есть одно из оснований введения санкций - наличие физического или юридического лица в санкционных списках наших партнеров. "Поэтому такое решение США может подействовать, но мяч сугубо на нашем поле и все будет зависеть от позиции наших специальных служб", - добавил он.

Комментируя петиции с призывом к запрету ТикТок, Юрчишин отметил, что это не будет влиять на принятие решений в вопросах, касающихся национальной безопасности.

"Я не уверен, что петиции о закрытии социальных сетей "Одноклассники" или "ВКонтакте" в свое время набрали бы достаточное количество голосов, как и закрытие российских каналов. То есть если у спецслужб будут основания, то они будут принимать решения, чтобы гарантировать безопасность государства, в том числе и в информационном поле. Поэтому популярно это или нет, но если это оружие в руках, то какой бы ни был популярный автомат Калашникова в руках российского военного и сколько бы ни было петиций, чтобы не забирать у него это оружие, государство сделает все, чтобы автомат забрать", - сказал он.

Судьба соцсети ТикТок в США

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Конгресс США одобрил решение о запрете китайской социальной сети TikTok. Приложение будет недоступно для загрузки через 270 дней, если китайский владелец не продаст платформу. Президент США Джо Байден уже подписал законопроект.

Это решение подталкивает компанию ByteDance отказаться от TikTok, чтобы избежать запрета. Ожидается, что TikTok подаст иск в суд, чтобы заблокировать закон.

Запрет TikTok будет означать, что приложение больше не будет получать обновлений, что усложнит его использование по мере развития операционных систем и со временем сделает его устаревшим.

Законопроект быстро приобрел популярность после брифингов представителей службы безопасности, которые предупредили, что Пекин может заставить ByteDance передать личные данные 170 миллионов американцев, использующих приложение.

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