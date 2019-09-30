Названа возможная причина рождения ребенка с двумя головами в Черновцах

По словам генетика, рождение сиамских близнецов является довольно редким явлением.

Сиамские близнецы с одним телом и двумя головами могли родиться в Черновцах ввиду воздействия внешних факторов.

Об этом заявил генетик Владислав Баранов, передает телеканал «360».

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По его словам, отклонение могло вызвать влияние ультразвука или употребление некоторых лекарств, а не генетическая ошибка. Заметить же неправильное развитие эмбриона можно уже в период с пятой по десятую недели беременности.

Он рассказал, что близнецам с одним сердцем можно сделать операцию, но она будет очень сложной и дорогой.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 сентября в Черновцах родились сиамские близнецы. У роженицы – жительницы Черновицкой области – это была первая беременность. Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.