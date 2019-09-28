В Черновцах родились сиамские близнецы

Девочки имеют одно тело, но две головы.

В Черновцах зафиксировали рождение сиамских близнецов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач роддома №2 Альберт Курицын, это произошло в ночь на 28 сентября в его медицинском учреждении.

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По словам медика, у девочек одно тело, но две головы.

А у роженицы – жительницы Черновицкой области – это была первая беременность. Медик отметил, что сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

«Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности», – сказал главврач.

Он добавил, что женщина готовилась к родам в Киеве, однако их пришлось принимать в Черновицкой больнице.

«Роды начались преждевременно – в 33 недели», – сказал Альберт Курицын.

Врач отметил, что этот случай является редким не только для Украины, но и для мира.

«Хоть я и давно работают, мне не приходилось встречаться с такой патологией», – сообщил Альберт Курицын.

Сейчас сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.