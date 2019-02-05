Кабмин заявил о "беспрецедентном давлении" на Минздрав и хочет обжаловать отстранение Супрун

Чиновники выразили поддержку Ульяне Супрун.

В Кабинете министров Украины заявляют о намерении обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении членов правительства.

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«Правительство Украины обеспокоено тем беспрецедентным давлением, которое осуществляется в последнее время разными способами с целью остановки тех усилий по реформированию отрасли здравоохранения, которые осуществляет команда Министерства здравоохранения во главе с и.о. министра Ульяной Супрун... Мы крайне обеспокоены сегодняшним решением Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей.

Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке», - отмечается в документе.

Вместе с тем правительственные чиновники выразили поддержку Супрун и заверили, что в дальнейшем будут прилагать усилия к «продолжению обеспечения украинцев качественными медицинскими услугами».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.