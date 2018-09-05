На Закарпатье - вспышка менингита: умер ребенок, в селе объявлен карантин (видео)

Сейчас под наблюдением врачей девять детей и женщина.

На Закарпатье зафиксировали вспышку менингита. 8-летняя девочка умерла в больнице, ее брат - в реанимации.

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Первых больных менингитом госпитализировали в областную инфекционную больницу еще неделю назад - привезли их из села Порошковое. Сейчас под наблюдением врачей девять детей и женщина. У восьми из них диагноз подтвердили, еще двое имеют признаки заболевания и были в контакте с больными. Все называют себя ромами-волохами, проживающих в селе компактно, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы не допустить появления новых больных, местную школу и детсад закрыли на 10-дневный карантин. В течение последних двух дней новых случаев не зафиксировали. Однако инкубационный период болезни - 10 дней, поэтому медики не прекращают ежедневные обзоры в селе.

"Проводятся подворные обходы с лечебной сеткой с измерением температур и кого нужно – бактериально обследуют. Уже много не будет, если будут найдены, скорее всего – носители инфекции", - говорит главный врач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк.