Массовое отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших возросло до 83 человек

Среди отравившихся 12 детей. Ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов.

Количество отравившихся от употребления шаурмы в Киеве возросло до 83 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы. "По состоянию на 2 августа зарегистрировано 83 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей. В результате проведения проверок инспекторами установлено, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты", - говорится в сообщении.

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Более того, установлено, что во все эти торговые точки опасную продукцию поставлял один субъект хозяйствования.

Соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. По факту совершения противоправных деяний, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины, возбуждено уголовное производство.

В шести районах города проведены рейдовые проверки таких объектов на предмет соблюдения ими санитарно законодательства и законодательства по безопасности пищевых продуктов, во время проведения проверок пресекли деятельность ряда МАФов по реализации уличной пищи, оборудование и сырье изъяты.

Ранее сообщалось, что в Киеве не может быть ни одного официально зарегистрированного киоска с шаурмой.