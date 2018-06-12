Все в крайне тяжелом состоянии: в больницу Днепра доставили троих бойцов ВСУ (видео)

Самый тяжелый из военнослужащих – 23-летний сапер Александр.

Трех тяжело раненых бойцов из зоны боевых действий доставили в Днепр в течение выходных, 9-10 июня. Все сейчас находятся в реанимации больницы имени Мечникова.

У 31-летнего бойца пулевое ранение ног, перебитые артерии и большая кровопотеря. У 55-летнего армейца минно-взрывные поражения. Осколками ему отрезало пальцы рук, кроме того, есть черепно-мозговая травма, передает 5 канал.

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Самый тяжелый из военнослужащих – 23-летний сапер Александр. Он наткнулся на вражескую мину-ловушку при разминировании дороги. У бойца ранение головы, ожог лица и шеи. Также в глазу остается обломок, после стабилизации состояния его удалят офтальмологи.

"Я концентрировал внимание на мине, которую видел, и получается, что задел неизвестный предмет. Он разорвался у меня под ногами. Я, честно говоря, не понял, как произошел этот взрыв", – пояснил травмированный военнослужащий Александр.

Как отметил главный врач днепровской больницы Сергей Рыженко, все трое бойцов – в тяжелом состоянии.

"Все трое крайне тяжелые. Сейчас проявляются элементы сознания и они начали говорить. При поступлении тяжесть была у всех одинаковая – критическая", – пояснил врач.

Ранее в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова скончался военнослужащий, который спас во время артобстрела на Донбассе свою дочь.