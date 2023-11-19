Перечислить топ главных героев за всю историю гейминга, задача не из простых, но портал DualShockers попытались ее выполнить. Журналисты составили топ-10 лучших протагонистов в истории видеоигр.
Лучшие персонажи – сложные личности и имеют свои недостатки. Они не просто привносят что-то в сюжет – они и есть сюжет. Эти персонажи кажутся реальными, и даже когда мы с ними не согласны, мы понимаем их и их поступки, говориться в заметке DualShockers.
- Первое место досталось Элли Уильямс из дилогии The Last of Us. Она жесткая, сложная и поставила на кон все, чтобы отомстить. Вместе с тем она трагический персонаж, чье путешествие – это поучительная история о ненависти, рожденной любовью.
На втором месте Артур Морган, главный герой Red Dead Redemption 2, человек с собственным моральным кодексом, который готов на все ради друзей. Никогда не было ковбоя, подобного Артуру, и, возможно, никогда больше не будет, считают журналисты.
- Кратос из God of War заслужил место в списке благодаря своей замечательной трансформации из человека, жаждущего крови, в мудрого воина, стремящегося добиться большего.
- На четвертой строчке Геральт из ролевой серии The Witcher, ведьмак, который понимает, что не все белое или черное, а монстры бывают очень разными. Хотя он, безусловно, наемный охотник на монстров, он больше, чем просто меч, который рубит.
- Командир Шепард из Mass Effect замыкает пятерку лучших персонажей. "Последняя надежда человечества" не остановится ни перед чем, чтобы спасти галактику от угрозы Жнецов. Однако Шепард больше, чем солдат. Его история – это история дружбы и любви, а также величия и героизма.
Список лучших персонажей, которые не вошли в первую пятерку: Джоэль из The Last of Us, Лара Крофт, Питер Паркер из серии Marvel's Spider-Man и Клементина из серии The Walking Dead от Telltale. А замыкает десятку трагичная фигура Сенуа из Hellblade: Senua's Sacrifice.
Ранее в DualShockers выбрали топ-10 лучших игр, похожих на Dark Souls. У творений FromSoftware за последние поколение появилось много достойных последователей, и все они доступны на ПК.
А меж тем мы с нетерпением ждем дебютный трейлер шестой части GTA. Покажут его, скорее всего, на The Game Awards 2023, которая пройдет 7 декабря.