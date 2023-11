Это сложные личности, которые имеют свои недостатки. Они не просто привносят что-то в сюжет – они и есть сюжет.

Перечислить топ главных героев за всю историю гейминга, задача не из простых, но портал DualShockers попытались ее выполнить. Журналисты составили топ-10 лучших протагонистов в истории видеоигр.

Лучшие персонажи – сложные личности и имеют свои недостатки. Они не просто привносят что-то в сюжет – они и есть сюжет. Эти персонажи кажутся реальными, и даже когда мы с ними не согласны, мы понимаем их и их поступки, говориться в заметке DualShockers.

Первое место досталось Элли Уильямс из дилогии The Last of Us. Она жесткая, сложная и поставила на кон все, чтобы отомстить. Вместе с тем она трагический персонаж, чье путешествие – это поучительная история о ненависти, рожденной любовью.

Видео дня

На втором месте Артур Морган, главный герой Red Dead Redemption 2, человек с собственным моральным кодексом, который готов на все ради друзей. Никогда не было ковбоя, подобного Артуру, и, возможно, никогда больше не будет, считают журналисты.

Кратос из God of War заслужил место в списке благодаря своей замечательной трансформации из человека, жаждущего крови, в мудрого воина, стремящегося добиться большего.

На четвертой строчке Геральт из ролевой серии The Witcher, ведьмак, который понимает, что не все белое или черное, а монстры бывают очень разными. Хотя он, безусловно, наемный охотник на монстров, он больше, чем просто меч, который рубит.

Командир Шепард из Mass Effect замыкает пятерку лучших персонажей. "Последняя надежда человечества" не остановится ни перед чем, чтобы спасти галактику от угрозы Жнецов. Однако Шепард больше, чем солдат. Его история – это история дружбы и любви, а также величия и героизма.

Список лучших персонажей, которые не вошли в первую пятерку: Джоэль из The Last of Us, Лара Крофт, Питер Паркер из серии Marvel's Spider-Man и Клементина из серии The Walking Dead от Telltale. А замыкает десятку трагичная фигура Сенуа из Hellblade: Senua's Sacrifice.

Ранее в DualShockers выбрали топ-10 лучших игр, похожих на Dark Souls. У творений FromSoftware за последние поколение появилось много достойных последователей, и все они доступны на ПК.

А меж тем мы с нетерпением ждем дебютный трейлер шестой части GTA. Покажут его, скорее всего, на The Game Awards 2023, которая пройдет 7 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: