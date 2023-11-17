Ранее студия-разработчик Rockstar пообещала представить дебютный трейлер в декабре.

В начале этого месяца Rockstar анонсировала первый трейлер GTA 6, который выйдет в декабре. Никаких конкретных дат разработчик не называл, однако, как передает авторитетное издание Kotaku, первый трейлер, скорее всего, покажут 7 числа.

7 декабря, как известно, пройдет главная игровая премия – The Game Awards. Студия Rockstar входит в число участников консультативного совета TGA. Это подразумевает, что разработчик GTA 6 гарантированно будет присутствовать на церемонии, где может затмить все остальные игры дебютным трейлером.

Церемония награждения The Game Awards будет транслироваться в прямом эфире на всех доступных платформах, включая Twitch и YouTube. Мероприятие, как ожидается, привлечет миллионы зрителей, поэтому многие согласны, что это место может стать идеальным для дебюта трейлера Grand Theft Auto 6.

Видео дня

Кроме Rockstar Games членами консультативного совета The Game Awards 2023 стали многие другие важные представители игровой индустрии, среди которых легендарный геймдизайнер и отец серии Metal Gear Solid Хидео Кодзима, который уже как несколько лет делает какой-то эксклюзив для Xbox, но никто пока не знает, какой именно.

Ранее Rockstar пообещала показать GTA 6 как раз в начале декабря. Впрочем, остается вероятность, что демонстрацию трейлера приурочат к празднованию 25-летнего юбилея франшизы и просто покажут в случайный день.

GTA 6: что известно об одной из самых ожидаемых игр современности

Уже практически подтверждено, что серия GTA вернется к Вайс Сити, игровому аналогу Майами. Одним из главных героев станет девушка, а вторым – парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

Игровой процесс GTA 6 будет основан на наработках пятой части и Red Dead Redemption 2. В утекших в сентябре 2022 видео с геймплеем также были заметны некоторые новые механики, например, в игре появится стэлс.

GTA 6 разрабатывают только для ПК, Xbox Series и PlayStation 5. По слухам, релиз игры состоится уже осенью следующего года.

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