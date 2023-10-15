У игр FromSoftware за последние 10 лет появилось много достойных последователей.

Японский геймдизайнер Хидэтака Миядзаки, директор студии From Software, представил игровой индустрии жанр Soulsborne/Soulslike, выпустив Demon's Souls в 2009 году. Эти игры, как правило, отличаются высокой сложностью, предлагают игроку исследовать мрачные и опасные миры, часто оформленные в духе темного фэнтези, а повествование в них подается через окружение.

За последние, вот уже почти 15 лет, вышло несколько десятков игр со схожими механиками. Журналисты издания DualShockers собрали десятку лучших Souls-like, созданных не From Software и пытающихся как-то разнообразить устоявшуюся формулу.

Лучшей Soulslike-игрой назвали выпущенную накануне Lies of P. Игру похвалили за интересный и закрученный сюжет в лучших традициях Souls, мрачный сеттинг и увлекательные сражения. В DualShockers описали игру как "стимпанковый Bloodborne".

На втором месте расположился Nioh 2 с продуманной системой боя и красивым миром средневековой Японии. Игра доступна на консолях PlayStation и ПК.

Замыкает тройку лидеров Remnant 2, которая попала в топ несмотря на то, что по жанру это шутер от третьего лица. Но классические фишки "Душ" здесь на месте: сложная боевка, перерождения "у костра" и стилистика темного фэнтези.

Также в топ DualShockers попали The Surge 2, Star Wars Jedi: Survivor, Code Vein, Salt And Sanctuary. Mortal Shell, Wo Long: Fallen Dynasty и Thymesia.

Что касается Star Wars Jedi: Survivor, то в заметке говориться, что хоть он меньше похож на типичный Soulslike из-за акцента на сюжете, все остальное соответствует классическим критериям Soulslike – сложные бои, важность исследования и кастомизация персонажа, которая позволят собрать свой билд.

Напомним что в конце августа From Software выпустила Armored Core 6 – экшен, посвященный сражениям боевых роботов. Новая часть стала первым проектом в серии меха-экшенов за последние 11 лет – ранее команда From Software занималась разными частями Dark Souls и новыми IP (Elden Ring, Sekiro), а не своим старым детищем.

А уже в 2024 году должно выйти дополнение Shadow of the Erdtree к Elden Ring. Оно позволит игрокам окунуться в новое приключение на территории Междуземья.

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