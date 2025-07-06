По мнению Рафаэля Колантонио и Майкла Доуса, такая модель невероятно сильно вредит продажам всех игр.

Рафаэль Колантонио, основатель Arkane Studios и создатель Dishonored и Prey, раскритиковал Xbox Game Pass, заявив, что сервис не просто не помогает разработчикам, а разрушает игровую индустрию.

После недавней волны увольнений в Xbox Колантонио в соцсетях задал риторический вопрос: "Почему никто не говорит об слоне в комнате?" - намекая на саму модель Game Pass. В ответ на комментарий он уточнил свою позицию:

"Game Pass - это нежизнеспособная модель, которая вредит индустрии уже десять лет. Она существует только за счёт "бесконечных денег" Microsoft, но в какой-то момент реальность настигнет и их. Я не думаю, что GP может сосуществовать с другими моделями, либо он всех уничтожит, либо сам сдастся".

К разговору подключился и директор по издательству Larian Studios Майкл Доус. Он подтвердил, что большинство знакомых ему разработчиков не спешат работать по модели Game Pass: "Главный вопрос, который я слышу: "А что будет, когда деньги закончатся?" Вся эта идея с бесконечными вложениями никогда не имела смысла".

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Они оба упомянули и другую проблему - каннибализацию продаж. Если игра выходит в Game Pass, пользователи не платят за неё напрямую, что делает модель неустойчивой в долгосрочной перспективе.

Доус при этом отметил, что для маленьких студий Game Pass может быть полезен для снижения рисков, но на этом плюсы заканчиваются.

Колантонио предложил использовать Game Pass только для старых игр, чтобы не подрывать релизы новых проектов.

Ранее мы рассказывали, что главная актриса отменённой игры Xbox Perfect Dark призвала фанатов требовать вернуть проект. Аликс Вилтон Риган надеется, что какой-нибудь крупный издатель выкупит права на игру у Xbox.

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