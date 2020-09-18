Watch Dogs 2 можно забрать бесплатно до 24 сентября / фото Ubisoft
В онлайн-сервисе Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача игр. До 24 сентября можно забрать хакерский боевик Watch Dogs 2, спортивный симулятор Football Manager 2020, а также бонусную игру – платформер Stick It To The Man!
- В бесплатном стандартном издании Watch Dogs 2 играть предстоит за Маркуса Холлоуэя. Герой окажется в Кремниевой долине, где вместе с другими хакерами бросит вызов алчным корпорациям.
- В Football Manager 2020 нужно будет управлять футбольным клубом, нанимать тренеров, подписывать новых игроков и вести свою команду к кубку чемпионов.
- Stick It To The Man – это двухмерный платформер, в котором главный герой преодолевает препятствия с помощью третьей руки, торчащей из головы.
Все три игры можно найти на специальной странице в EGS.
Бесплатные игры в Epic Games Store / скриншот
После этой раздачи в Epic Games Store будут раздавать полное издание стратегии про строительство парка развлечений – RollerCoaster 3 Tycoon.
Также до 24 сентября в магазине Epic Games действует распродажа под названием "Выбор авторов 2020". В акции участвуют 115 игр, среди которых Disco Elysium, серия Metro, The Escapists 2 и Alan Wake.