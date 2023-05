Проект станет доступен уже в этом месяце.

У фанатов League of Legends появился новый повод для радости. Не успела выйти The Mageseeker про Сайласа, как на горизонте замаячила новая сюжетная игра во вселенной LoL. Речь об экшен-платформере Convergence: A League of Legends Story.

Издательство Riot Forge выпустило сюжетный трейлер проекта, выполненный в мультипликационной стилистике. В ролике показано, как главного героя Экко навещает его повзрослевшая версия из будущего. Неожиданный гость рассказал протагонисту, что город Заун оказался в большой опасности. Для его спасения взрослый Экко хочет изучить кое-что в прошлом. И ему нужна помощь от себя младшего.

Затем в трейлере показывают сражения с противниками и нескольких персонажей — как соратников протагониста, так и врагов. К последним относится Джинкс. А во второй половине ролика можно увидеть геймплейные кадры. Экко устраняет недругов с помощью своего меча и манипуляций со временем, а также преодолевает пространственные препятствия.

Convergence: A League of Legends Story выйдет 23 мая 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Подробнее о Convergence

Это экшен-платформер от студии Double Stallion и издательства Riot Forge. Игра посвящена попыткам Экко, персонажа из League of Legends, спасти Заун.

Геймплей в игре выполнен в двухмерном формате и отличается высокой динамикой. Пользователи будут участвовать в боях, применять навыки для устранения врагов и проходить платформинговые участки.

