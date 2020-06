В Steam вышли сразу три бывших эксклюзива PlayStation

Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human на релизе получили скидки.

Сегодня, 18 июня, в магазине цифровой дистрибуции Steam состоялся релиз сразу трех бывших эксклюзивов PlayStation.

Теперь пользователям Steam доступны интерактивный детектив Heavy Rain, психологический триллер Beyond: Two Souls, а также приключенческий проект Detroit: Become Human.

Трейлер игр Quantic Dream в Steam

Одновременно с релизом, игры студии Quantic Dream получили в Steam скидки в 10%. Detroit: Become Human отдают за 605 грн, а Heavy Rain и Beyond: Two Souls можно приобрести за 290 грн.

Читайте такжеДа прольется кровь. Финальный обзор The Last of Us Part II (спойлеры)

Кроме того, для релиза на ПК разработчики представили расширение под названием Detroit Community Play для площадки Twitch. Расширение будет бесплатным. С помощью него пользователи, у которых установлена ПК-версия Detroit: Become Human, смогут во время трансляции голосовать за различные варианты поведения стримера в игре.

Напомним, игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human долгое время были эксклюзивами PlayStation. В прошлом году основатель Quantic Dream, Дэвид Кейдж, заявил, что игры студии будут выходит на всех платформах. Так в 2019 году все три последние игры компании вышли на ПК, став временным эксклюзивом магазина Epic Games Store.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram