На фестивале можно опробовать Little Nightmares II за неделю до релиза / фото Bandai Namco

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал февральский фестиваль игр, на котором пользователи могут бесплатно оценить более 500 демоверсий. Мероприятие продлится до 9 февраля.

Все доступные демо можно найти на странице фестиваля. Там игры разбиты по жанрам – от шутеров и хорроров до головоломок и RPG. Мы выбрали самые популярные проекты:

  • Little Nightmares II;
  • Potion Craft: Alchemist Simulator;
  • Glitchpunk;
  • Builder Simulator;
  • Narita Boy;
  • Hidden Deep;
  • Tree of Life: Oddria!;
  • Timberborn;
  • Loop Hero;
  • The Last Stand: Aftermath;
  • Frozen Flame.

Во время фестиваля все желающие могут присоединиться к онлайн трансляциям, чтобы пообщаться с разработчиками представленных игр.

Напомним, что в другом цифровом магазине, Epic Games Store, сегодня можно получить бесплатно двухмерный пиксельный платформер-метроидванию Dandara: Trials of Fear Edition. Раздача закончится в 18:00 по Киеву, а после пользователями отдадут бесплатно For The King — смесь стратегии, пошаговых боев с элементами roguelike.

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Автор: Сергей Коршунов