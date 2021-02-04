В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал февральский фестиваль игр, на котором пользователи могут бесплатно оценить более 500 демоверсий. Мероприятие продлится до 9 февраля.
Все доступные демо можно найти на странице фестиваля. Там игры разбиты по жанрам – от шутеров и хорроров до головоломок и RPG. Мы выбрали самые популярные проекты:
- Little Nightmares II;
- Potion Craft: Alchemist Simulator;
- Glitchpunk;
- Builder Simulator;
- Narita Boy;
- Hidden Deep;
- Tree of Life: Oddria!;
- Timberborn;
- Loop Hero;
- The Last Stand: Aftermath;
- Frozen Flame.
Во время фестиваля все желающие могут присоединиться к онлайн трансляциям, чтобы пообщаться с разработчиками представленных игр.
Напомним, что в другом цифровом магазине, Epic Games Store, сегодня можно получить бесплатно двухмерный пиксельный платформер-метроидванию Dandara: Trials of Fear Edition. Раздача закончится в 18:00 по Киеву, а после пользователями отдадут бесплатно For The King — смесь стратегии, пошаговых боев с элементами roguelike.