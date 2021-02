Мероприятие закончится 9 февраля.

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал февральский фестиваль игр, на котором пользователи могут бесплатно оценить более 500 демоверсий. Мероприятие продлится до 9 февраля.

Все доступные демо можно найти на странице фестиваля. Там игры разбиты по жанрам – от шутеров и хорроров до головоломок и RPG. Мы выбрали самые популярные проекты:

Little Nightmares II;

Potion Craft: Alchemist Simulator;

Glitchpunk;

Builder Simulator;

Narita Boy;

Hidden Deep;

Tree of Life: Oddria!;

Timberborn;

Loop Hero;

The Last Stand: Aftermath;

Frozen Flame.

Во время фестиваля все желающие могут присоединиться к онлайн трансляциям, чтобы пообщаться с разработчиками представленных игр.

Напомним, что в другом цифровом магазине, Epic Games Store, сегодня можно получить бесплатно двухмерный пиксельный платформер-метроидванию Dandara: Trials of Fear Edition. Раздача закончится в 18:00 по Киеву, а после пользователями отдадут бесплатно For The King — смесь стратегии, пошаговых боев с элементами roguelike.

Автор: Сергей Коршунов