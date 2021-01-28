Забрать Dandara: Trials of Fear Edition можно до 4 февраля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store началась раздача инди-платформера Dandara: Trials of Fear Edition. Получить игру бесплатно можно до 4 февраля.

Трейлер Dandara: Trials of Fear Edition

О чем Dandara: Trials of Fear Edition

Dandara: Trials of Fear Edition – это двухмерный пиксельный платформер-метроидвания от студии Long Hat House. Действия игры разворачиваются в мире Соли, полном мистических существ, которые угрожают местным жителям. Спасти их от опасностей может главная героиня – Дандара.

Игроку нужно будет исследовать мир, встречать различных персонажей и сражаться с врагами.

Dandara: Trials of Fear Edition вышла в 2018 году на консоли, смартфоны и ПК, и получила более 87% положительных отзывов в Steam.

Следующей игрой в раздаче от Epic Games Store станет For The King — сложная смесь стратегии, пошаговых боев и элементов roguelike.

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Автор: Сергей Коршунов