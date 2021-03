В шоу от HBO будет больше драмы, чем экшена.

Дебютный сезон сериала The Last of Us охватит все события первой части игры, однако будет сильно отличаться от первоисточника. В частности, в шоу от HBO будет больше драмы и меньше экшена, в отличие от интерактивного произведения студии Naughty Dog.

Об этом в интервью изданию IGN заявил руководитель Naughty Dog Нил Дракманн.

"Игра требует больше экшена и других активных действий, к примеру, чтобы научить игрока пользоваться каким-то оружием или объяснить другие механики. В сериале вам это не нужно. Поэтому мы решили больше сосредоточиться на драме", – рассказал Дракманн.

При этом, по словам разработчика, сериал зачастую будет копировать целые строчки диалогов из игры. Но и без изменений не обошлось. Они затронут отдельные события первой игры.

Про сериал The Last of Us

Предстоящее шоу от HBO основано на одноименной игре от студии Naughty Dog. Оно расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс однобокий, превращающего людей в подобие зомби.

В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл. 20 лет назад в начале эпидемии он потерял свою дочь, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и трудного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.

Джоэла сыграет Педро Паскаль – звезда сериала "Мандалорец", а роль Элли досталась Белле Рамзи, известной по образу Лианны Мормонт из "Игры престолов".

Над шоу работают Крейг Мейзин и Йохан Ренк, создавшие сериал "Чернобыль", а также автор самой игры – руководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Пилотную серию экранизации снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по фильму "Дылда". Эта лента получила приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале в 2019 году.

Автор: Сергей Коршунов