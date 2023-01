Видео демонстрирует, как создатели заменяли геймплейные моменты.

Сериал The Last of Us продолжает быть на слуху аудитории. Премьера второго эпизода привлекла больше внимания чем первого. А теперь его покадрово сравнили с первоисточником — одноименной игрой от Naughty Dog. Ранее аналогичный эксперимент проделали с дебютной серией.

Во втором эпизоде создатели продолжили придерживаться своего главного принципа — соблюдать канон и вносить точечные изменения для раскрытия персонажей и повышения динамики повествования. Например, в игре Джоэл перевозил Элли на плоту во время перемещения к Капитолию. А в сериале воды было по колени, что позволило авторам показать эпизод с пианино.

Этот фрагмент демонстрирует, как творцы шоу The Last of Us адаптировали геймплейные моменты. Похожим образом реализована сцена, где персонажи протискиваются в помещение, а Джоэл держит преграду. Ее изменили в угоду плавному развитию истории, ведь в сериале нет необходимости прятать загрузки локаций, как в игре.

Однако без точного цитирования первоисточника не обошлось. Например, в сцене с переходом по доске все фразы, ракурсы и акценты взяты из проекта Naughty Dog.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

Вас также могут заинтересовать новости: