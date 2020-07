В PS Store стартовала масштабная летняя распродажа

Death Stranding, Nioh 2, The Outer Worlds и сотни других игр получили гигантские скидки.

В PlayStation Store стартовала летняя распродажа со скидками до 80%. Акция продлится до 20 августа. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Vampyr – 359 грн (скидка 80%)

FIFA 20 – 461 (скидка 79%)

Call Of Cthulhu – 299 грн (скидка 75%)

Days Gone – 608 грн (скидка 71%)

Prey (Digital Deluxe Edition) – 359 грн (скидка 70%)

Prey + Dishonored 2 Bundle – 569 грн (скидка 70%)

A Plague Tale: Innocence – 449 грн (скидка 70%)

Control – 629 грн (скидка 65%)

Shenmue III – 629 грн (скидка 65%)

Metro Exodus – 419 грн (скидка 65%)

Red Dead Redemption 2 – 839 грн (скидка 58%)

Death Stranding – 816 грн (скидка 57%)

Tropico 6 – 809 (скидка 55%)

The Outer Worlds – 899 грн (скидка 50%)

Marvel’s Spider-Man (GOTY Edition) – 674 грн (скидка 50%)

Sid Meier's Civilization VI – 749 грн (скидка 50%)

Kingdom Come: Deliverance – 474 грн (скидка 50%)

Hunt: Showdown – 659 грн (скидка 45%)

Nioh 2 – 1082 грн (скидка 43%)

Resident Evil 3 – 1043 грн (скидка 42%)

Raccoon City Edition (Resident Evil 2+Resident Evil 3) – 1363 грн (скидка 38%)

Predator: Hunting Grounds – 734 грн (скидка 30%)

Dreams – 734 грн (скидка 30%)

Persona 5 Royal – 1349 грн (скидка 25%)

Saints Row: The Third Remastered – 899 грн (скидка 25%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте PS Store.

Напомним, в этом месяце подписчики сервиса PS Plus могут получить бесплатно сразу три игры: спортивный симулятор NBA 2K20, экшн про Лару Крофт – Rise of the Tomb Raider, а также интерактивный триллер Erica.

