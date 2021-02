В акцию попали Dark Souls III, Bayonetta и другие блокбастеры Страны восходящего солнца.

В PlayStation Store началась распродажа под названием "Хиты Японии" со скидками до 86% на лучшие игры Страны восходящего солнца. Акция продлится до 25 февраля. УНИАН выбрал самые привлекательные предложения.

Распродажа хитов Японии в PS Store:

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – 279 грн (скидка 86%);

Soulcalibur VI – 209 грн (скидка 86%);

Dark Souls III – 374 грн (скидка 75%);

Dark Souls Remastered – 359 грн (скидка 70%);

Shenmue III (Digital Deluxe Edition) – 629 грн (скидка 70%);

Dead or Alive 6 – 599 грн (скидка 70%);

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 284 грн (скидка 70%);

Devil May Cry 4 (Special Edition) – 245 грн (скидка 70%);

Dark Souls II: Scholar of the First Sin – 324 грн (скидка 50%);

Bayonetta – 324 грн (скидка 50%);

Guilty Gear – 164 грн (скидка 50%).

Полный список игр можно посмотреть на странице акции.

Предложением недели стал баскетбольный симулятор NBA 2K21. До 18 февраля ее можно получить по скидке в 60%.

Также PlayStation устроила дополнительную распродажу для физических копий игр в Украине.

Диски с лучшими эксклюзивами для PS4 и PS5 можно приобрести со скидками до 70%. Среди них:

Days Gone – 599 грн (скидка 70%);

Ghost of Tsushima – 849 грн (скидка 57%);

Marvel’s Spider-Man (GOTY Edition) – 599 грн (скидка 57%);

The Last of Us: Part II – 1099 грн (скидка 45%);

Bloodborne – 389 грн (скидка 35%);

God of War (2018) – 389 грн (скидка 35%);

Horizon Zero Dawn – 389 грн (скидка 35%).

Распродажа в ритейле закончится 21 февраля.

Напомним, что до 22 февраля в PS Store можно забрать бесплатно кооперативную головоломку We Were Here. А подписчикам сервиса PlayStation Plus в этом месяце также отдают бесплатно полную версию научно-фантастического экшена Control с двумя дополнениями и патчем для PS5, а также адвенчуру Concrete Genie и новый автомобильный боевой экшен Destruction AllStars.

Автор: Сергей Коршунов