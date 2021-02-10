В PlayStation Store началась распродажа под названием "Хиты Японии" со скидками до 86% на лучшие игры Страны восходящего солнца. Акция продлится до 25 февраля. УНИАН выбрал самые привлекательные предложения.
Распродажа хитов Японии в PS Store:
- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – 279 грн (скидка 86%);
- Soulcalibur VI – 209 грн (скидка 86%);
- Dark Souls III – 374 грн (скидка 75%);
- Dark Souls Remastered – 359 грн (скидка 70%);
- Shenmue III (Digital Deluxe Edition) – 629 грн (скидка 70%);
- Dead or Alive 6 – 599 грн (скидка 70%);
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 284 грн (скидка 70%);
- Devil May Cry 4 (Special Edition) – 245 грн (скидка 70%);
- Dark Souls II: Scholar of the First Sin – 324 грн (скидка 50%);
- Bayonetta – 324 грн (скидка 50%);
- Guilty Gear – 164 грн (скидка 50%).
Полный список игр можно посмотреть на странице акции.
Предложением недели стал баскетбольный симулятор NBA 2K21. До 18 февраля ее можно получить по скидке в 60%.
Также PlayStation устроила дополнительную распродажу для физических копий игр в Украине.
Диски с лучшими эксклюзивами для PS4 и PS5 можно приобрести со скидками до 70%. Среди них:
- Days Gone – 599 грн (скидка 70%);
- Ghost of Tsushima – 849 грн (скидка 57%);
- Marvel’s Spider-Man (GOTY Edition) – 599 грн (скидка 57%);
- The Last of Us: Part II – 1099 грн (скидка 45%);
- Bloodborne – 389 грн (скидка 35%);
- God of War (2018) – 389 грн (скидка 35%);
- Horizon Zero Dawn – 389 грн (скидка 35%).
Распродажа в ритейле закончится 21 февраля.
Напомним, что до 22 февраля в PS Store можно забрать бесплатно кооперативную головоломку We Were Here. А подписчикам сервиса PlayStation Plus в этом месяце также отдают бесплатно полную версию научно-фантастического экшена Control с двумя дополнениями и патчем для PS5, а также адвенчуру Concrete Genie и новый автомобильный боевой экшен Destruction AllStars.