Акция приурочена к началу ежегодной церемонии The Game Awards.

В PlayStation Store началась распродажа, посвященная церемонии The Game Awards 2020. Скидки получили как старые хиты, так и новые блокбастеры, в том числе ремейк Mafia и Assassin's Creed Valhalla. Акция закончится 15 декабря.

Распродажа в PS Store:

Полный список игр и комплектов можно посмотреть на странице распродажи.

Кроме того, в декабре подписчики сервиса PlayStation Plus могут получить адреналиновый экшн Just Cause 4 и многопользовательский шутер Rocket Arena. Владельцам PlayStation 5 достанется также новая часть Worms с подзаголовком Rumble, адвенчура Bugsnux и бонус из 20 лучших хитов PS4 благодаря PlayStation Plus Collection.

Напомним, до 23 декабря в PS Store продолжается распродажа "Новогодние предложения", в рамках которой сотни игр получили скидки до 85%.

Про The Game Awards 2020

The Game Awards – это ежегодная премия, на которой отмечают главные достижения игровой индустрии. В этом году больше всего номинаций получил эксклюзив PlayStation – The Last of Us Part II. Экшн поборется за победу в 9 категориях, в том числе и за звание "Игра года".

The Game Awards 2020 пройдет в ночь с 10 на 11 декабря. Гостями церемонии станут Киану Ривз, Галь Гадот, Том Холланд, Кристофер Нолан и другие звезды кино.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов