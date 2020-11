В акцию попали Injustice 2, Red Dead Redemption 2 и сотни других крупнобюджетных блокбастеров.

В PlayStation Store началась новая распродажа под названием "Новогодние предложения". Сотни игр для консоли PS4, в числе которых небольшие инди-хиты и крупнобюджетные блокбастеры, получили скидки до 85%. Акция будет действовать до 23 декабря.

Новогодние предложения в PS Store:

С полным списком игр и дополнений можно ознакомиться на странице распродажи.

В декабре подписчики сервиса PlayStation Plus на PS4 смогут забрать бесплатно ураганный экшн Just Cause 4 и многопользовательский шутер Rocket Arena. Владельцы PS5 получат еще одну игру – новую часть Worms с подзаголовком Rumble.

Дополнительным бонусом для владельцев PS5 станут 20 лучших хитов с консоли PS4 в подборке PlayStation Plus Collection.

Автор: Сергей Коршунов