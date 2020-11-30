В PlayStation Store началась новая распродажа под названием "Новогодние предложения". Сотни игр для консоли PS4, в числе которых небольшие инди-хиты и крупнобюджетные блокбастеры, получили скидки до 85%. Акция будет действовать до 23 декабря.
Новогодние предложения в PS Store:
- Sleeping Dogs Definitive Edition – 142,35 грн (скидка 85%)
- Tomb Raider: Definitive Edition – 97,35 грн (скидка 85%)
- Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – 189,80 грн (скидка 80%)
- Alien: Isolation – 209 грн (скидка 80%)
- Dragon Age: Инквизиция (GOTY Edition) – 137,77 грн (скидка 77%)
- Brothers: a Tale of two Sons – 204 грн (скидка 75%)
- Need for Speed – 162,25 грн (скидка 75%)
- Dark Souls 3 (Deluxe Edition) – 499,75 грн (скидка 75%)
- The Evil Within – 162 грн (скидка 75%)
- Assassin's Creed Odyssey – 531,72 грн (скидка 72%)
- Prey: Digital Deluxe Edition – 359 грн (скидка 70%)
- Death Stranding – 649 грн (скидка 66%)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1014 грн (скидка 65%)
- Metro Exodus Gold Edition – 664,65 грн (скидка 65%)
- Street Fighter V – 259 грн (скидка 60%)
- The Elder Scrolls Online – 259 грн (скидка 60%)
- Mass Effect: Andromeda – 359 грн (скидка 55%)
- Injustice 2 – 486 грн (скидка 25%)
С полным списком игр и дополнений можно ознакомиться на странице распродажи.
В декабре подписчики сервиса PlayStation Plus на PS4 смогут забрать бесплатно ураганный экшн Just Cause 4 и многопользовательский шутер Rocket Arena. Владельцы PS5 получат еще одну игру – новую часть Worms с подзаголовком Rumble.
Дополнительным бонусом для владельцев PS5 станут 20 лучших хитов с консоли PS4 в подборке PlayStation Plus Collection.