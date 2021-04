Новая раздача продлится до 22 апреля.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр. С 15 по 22 апреля все желающие могут получить визуальную новеллу Ken Follett's The Pillars of the Earth, инди-квест The First Tree, а также трилогию Deponia: The Complete Journey.

Трейлер Ken Follett's The Pillars of the Earth

О чем Ken Follett's The Pillars of the Earth

Приключенческая визуальная новелла Ken Follett's The Pillars of the Earth основана на историческом романе «Столпы Земли» британского писателя Кена Фоллетта. Действия разворачиваются в XII веке в небольшом городке Кингсбридж. Сюжет рассказывает о строительстве одного из величайших соборов в Англии.

Трейлер The First Tree

Подробней про The First Tree

The First Tree – это приключенческий квест, рассказывающий историю двух главных героев: лисы, которая ищет свою семью, и мальчика, пытающегося найти своего отца. Игроки возьмут на себя роль животного, но в какой-то момент сюжет начнет тесно переплетаться с историей мальчика.

Трейлер Deponia: The Complete Journey

Что такое Deponia: The Complete Journey

Deponia: The Complete Journey – это сборник из трех частей point-and-click игр. По сюжету главный герой Руфус мечтает покинуть родную планету-свалку под названием Депония. Однажды он встречает девушку Гоал из поднебесного города богачей Элизиума. Руфус решает помочь ей вернуться домой. С этого и начинаются их приключения.

Через неделю в раздачу от Epic Games Store попадет хоррор Alien: Isolation и ролевой экшен Hand of Fate 2.

