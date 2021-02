Педро Паскаль исполнит роль Джоэла, а Белла Рамзи предстанет в образе Элли.

Стали известны исполнители главных ролей в сериале по мотивам игры The Last of Us от телеканала HBO. Джоэла сыграет Педро Паскаль – звезда сериала "Мандалорец", а роль Элли достанется Белле Рамзи, известной по образу Лианны Мормонт из "Игры престолов".

Об этом сообщило издание Deadline, а вскоре эту информацию в Твиттере подтвердил создатель игры Нил Дракманн.

Про сериал The Last of Us

Шоу от HBO буде основано на одноименной игре от студии Naughty Dog. Оно расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс однобокий, превращающего людей в подобие зомби.

В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл. 20 лет назад в начале эпидемии он потерял свою дочь, а теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и трудного путешествия им придется надеяться только на самих себя, чтобы выжить.

Над шоу работают Крейг Мейзин и Йохан Ренк, создавшие сериал "Чернобыль", а также автор самой игры – руководитель студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Пилотную серию экранизации снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по фильмам "Теснота" и "Дылда". Последний получил приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале в 2019 году.

Трейлер игры The Last of Us

Подробней про игру The Last of Us

The Last of Us вышла летом 2013 года и моментально стала хитом. Она считается одним из главных эксклюзивов PlayStation, а также признана лучшей игрой десятилетия. Первая и вторая часть The Last of Us входит в тройку интерактивных проектов, собравших наибольшее число наград "Игра года" от различных изданий. У первой части 254 таких звания, а у второй – 261.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов