Акция закончится на следующей неделе.

В магазине Epic Game Store появилась новая порция подарков. Аудитория сервиса может бесплатно получить сразу две весьма известные игры — Mordhau и Second Extinction. Акция продлится до следующего четверга, 20 апреля, 18:00 по киевскому времени. Затем начнется раздача подводного приключения Beyond Blue и платформера с элементами головоломки Never Alone.

Подробнее о бесплатных играх в Epic Game Store

Mordhau — это многопользовательский боевик в средневековом антураже от Triternion. В игре пользователи сражаются друг с другом или против врагов под управлением искусственного интеллекта в разнообразных режимах. Проект поддерживает стычки с участием до 80 человек.

Пользователи вольны применять в боях множество видов средневекового оружия — мечи, сабли, топоры, булавы и прочее. А для дальней дистанции предусмотрены луки и арбалеты. Среди геймплейных механик также присутствует управление лошадью, возведение укреплений и применение осадных орудий. В Steam Mordhau имеет 81% положительных отзывов на основе 86 970 рецензий.

Second Extinction — это кооперативный шутер от Systemic Reaction. Игра посвящена истреблению мутировавших динозавров на Земле. Пользователи должны выполнять задания в регионах на глобальной карте, где атакуют враги. Противники будут обращать внимание на области, которым сообщество Second Extinction уделяет меньше всего внимания.

Сейчас игра находится в раннем доступе. В ней доступны шесть героев, двенадцать единиц оружия и пять уровней его улучшения. Задания в игре делятся на основные и побочные, последние доступны во всех регионах.

