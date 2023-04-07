Акция традиционно продлится в течение недели.

Иногда в магазине Epic Games Store раздают действительно популярные игры, и на этой неделе произошел как раз такой случай. Сейчас все желающие могут посетить сервис и добавить в свою библиотеку один из лучших зомби-экшенов в истории — Dying Light в издании Enhanced Edition. А вместе с ним бесплатной стала shapez. Акция продлится до 13 апреля, 18:00 по киевскому времени. Затем начнется не менее привлекательная раздача многопользовательского средневекового боевика Mordhau и кооперативного шутера о борьбе с динозаврами Second Extinction.

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Dying Light — экшен в антураже зомби-апокалипсиса от студии Techland. В игре рассказывается история Кайла Крейна, агента Всемирной Гуманитарной Миссии, который отправился в Харран. Город охватила вспышка неизвестного вируса, превращающего людей в ходячих мертвецов. Главный герой должен был добыть файл с исследованиями болезни, но в результате стычки с бандитами сам заразился. После этого Крейну осталось найти способ выжить, чтобы как-то достичь основной цели.

Геймплей в Dying Light построен на комбинации сражений и паркура. Во время передвижения по городу, разделенному на две локации, пользователи могут применять разнообразные акробатические трюки. А в сражениях доступны всякие навыки и большое количество оружия — как холодного, так и стрелкового.

Видео дня

В EGS раздают Enhanced Edition, куда вошло сюжетное дополнение The Following с автомобилями, загородной локацией и отдельной историей. Помимо этого, разработчики добавили много разного контента в мелких добавках, и все они входят в упомянутое издание.

shapez — это головоломка от разработчика-одиночки Тобиаса Спрингера и издательства Prismatika. Игра посвящена строительству и оптимизации производства. Пользователям предстоит возводить фабрики по созданию геометрических фигур. На каждом из уровней они становятся все сложнее, поэтому придется думать над правильным сооружением конвейеров.

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