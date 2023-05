Одновременно с этим у игры появилась страница в Steam.

Madrain Studio добавила свой постапокалиптический экшен Nobody's Left в Steam. Вместе с этим она опубликовала первый полноценный трейлер игры с демонстрацией геймплейных кадров.

В ролике главный герой размышляет о мире и предается воспоминаниям. Например, протагонист говорит о бабушке, которая была слишком жестока к нему. Монолог персонажа сопровождается демонстрацией разных игровых ситуаций.

Геймплей в Nobody's Left напоминает смесь из The Last of Us и Red Dead Redemption. Пользователям понадобится участвовать в перестрелках, скрытно зачищать области от врагов, прятаться в высокой траве, искать патроны и прочие полезные предметы. Трейлер также позволил узнать некоторые небольшие детали.

Главный герой сможет переворачивать столы, чтобы создавать импровизированные укрытия. В отдельные моменты будут включаться QTE, которые потребуют быстро нажимать определенную кнопку. А помимо обычных людей, игроки столкнутся с быстрыми монстрами.

Подробнее о Nobody's Left

События игры разворачиваются в городе, который в результате войны превратился в постапокалиптические джунгли. Основной темой сюжета станут трудности выживания.

Геймплей в Nobody's Left включает реалистичные перестрелки без помощи в прицеливании, стелс с прятками, возможность устранять противников врукопашную и так далее.

Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза пока неизвестна. Сейчас продолжается набор на будущее тестирование.

