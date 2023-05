Не все планы компании порадуют пользователей.

После публикации финансового отчета Sony генеральный директор игрового подразделения компании Джим Райан провел презентацию для инвесторов. В ней он поделился успехами Sony Interactive Entertainment и планами на будущее.

По словам руководителя, сейчас PlayStation 5 можно без проблем купить в любой стране мира. А спрос на консоль Райан назвал "беспрецедентным". Тираж PS VR2 приближается к отметке 600 тысяч проданных устройств. По темпам реализации шлем обошел предшественника на 8%.

Отдельно глава Sony Interactive Entertainment раскрыл статистику сервиса PS Plus. Количество подписчиков находится на отметке 47,4 млн человек. Базовый план имеют 33,3 млн пользователей. Еще 8 млн оформили PlayStation Plus Extra, а 6,1 млн — Premium.

Часть презентации Райан также посвятил результатам игр Sony, недавно вышедших на ПК. Продажи Marvel's Spider-Man Remastered достигли отметки 1,5 млн копий, а вот тираж The Last of Us Part I составил лишь 368 тысяч единиц. Релизы принесли компании $52 млн и $15,5 млн выручки соответственно. До конца марта 2025 года Sony выпустит на ПК половину из всего эксклюзивного каталога PlayStation.

Другие важные сведения с презентации

Райан на статистике показал, что компания делает упор на игры-сервисы. Уже к марту 2025 года она будет выделять 60% средств именно такие проекты, а 40% — на традиционные однопользовательские релизы. Сейчас распределение составляет 55% на 45% соответственно.

Эти показатели можно сравнить с 2019 годом. Тогда Sony выделяла на производство игр-сервисов только 12%, а на одиночные проекты — 88%.

Компания планирует каждый год выпускать как минимум две крупные новинки, причем в разных жанрах. Сюда относятся шутеры, RPG, гонки, экшены, платформеры и так далее.

Сейчас 60% средств выделяется на создание игр по существующим франшизам, а остальное идет на новые. До 2025 года показатели будут 50% на 50%.

Sony также объявила, что в ближайшие месяцы начнет "агрессивную" борьбу за облачный сегмент игровой индустрии.

