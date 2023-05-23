Джим Райан имел ввиду Marvel's Spider-Man 2.

Marvel's Spider-Man 2 — это игра, которая создавалась исключительно для PlayStation 5. Она "выжмет максимум" из консоли и покажет, на что способно текущее поколение.

Такой комментарий касательно грядущего проекта от Insomniac Games дал генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в недавнем интервью японскому изданию Famitsu. Он заявил: "Никаких компромиссов. Marvel's Spider-Man 2 разработана, чтобы выжать максимум мощности из PS5".

Свежими деталями игры руководитель не поделился. Но Райан продолжил свою мысль и назвал проект "прекрасным". Глава Sony Interactive Entertainment также слышал много лестных отзывов о новинке от Insomniac Games.

Видео дня

Marvel's Spider-Man 2 должны полноценно показать завтра, 24 мая, на презентации PlayStation Showcase. Согласно многочисленным слухам и утечкам, игра выйдет уже осенью 2023 года. Поступали даже сведения о релизе в сентябре вместе с новой версией PS5 со съемным дисководом. То есть Sony пора запускать маркетинговую кампанию.

Marvel's Spider-Man 2 — основные подробности

Игру анонсировали на прошлогоднем осеннем шоу PlayStation. Проект должен выйти в 2023-м году. Insomniac Games подтвердила эти планы в октябре 2022-го.

В дебютном трейлере Marvel's Spider-Man 2 показали Питера Паркера и Майлза Моралеса. Они вместе сражались со злодеями, применяя разные умения. А в конце ролика появился Веном, который станет одним из антагонистов.

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