Obsidian хочет по максимуму усилить ощущения исследования.

Obsidian обещает, что мир Avowed будет наполнен тайнами и настоящим духом исследования. Например, большинство заданий в игре можно проходить не по порядку, а у каждого квеста есть несколько сценариев, как игрок может его получить.

Об этом рассказал дизайнер окружения игры Берто Ритгер в интервью изданию Games Radar. В игре не будет полноценного открытого мира, пространства в Avowed поделены на локации для исследования, а задания в игре можно получать разными способами:

"Я думаю, что почти каждый, если не каждый, квест в игре имеет несколько вариантов начала. Вы можете выполнять задания не по порядку, подбирать предметы и отдавать их тем, кому они нужны, или убивать персонажа, или еще что-то - в общем, вы можете играть не по порядку."

Разработчики стараются постоянно поддерживать дух исследования. Сам Ритгер хочет попробовать классическую для подобных игр стратегию прохождения: убить всех сюжетных NPC. Разработчику любопытно посмотреть, как Avowed отреагирует на это.

Видео дня

Релиз Avowed запланирован на 18 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что арт-директор Avowed назвал Илона Маска "гадёнышем" за критику его игры.

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