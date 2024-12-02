Всё дело в скрытых квестах.

Не секрет, что в Obsidian Entertainment работает много ветеранов игровой индустрии, которые стояли у истоков классических серий RPG, вроде Fallout, Vampire the Masquerade и Baldur's Gate. Вот с Вратами Балдура, а конкретно с третьей частью, у новой RPG студии, Avowed, есть нечто общее.

Режиссёр по окружению Avowed Берто Ритгер рассказал изданию Games Radar, что у всех классических RPG есть одна общая черта - скрытый контент:

"Суть RPG, которая делает их особенными, - это упускаемый, скрытый контент, именно он делает опыт игры намного более личным в зависимости от того, как вы играете. Разговоры с друзьями о секретных квестах в Baldur's Gate 3 или острове в Breath of the Wild, который превращает игру в тест на выживание, - это одни из самых крутых аспектов этих игр. Поэтому я рад, что Avowed тоже опирается на такие радости"

Ритгер описал ситуацию, когда вы нашли что-то одно в игре, друг нашёл что-то другое, благодаря этому вам есть, что обсудить и чем поделиться. Это делает впечатления об игре по-настоящему персонализироваными.

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Ранее мы рассказывали, что один из разработчиков Avowed, который раньше работал над первыми частями Fallout, заявил, что новая RPG от Obsidian - первый случай в его карьере, когда он не переживает о будущем проекта.

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