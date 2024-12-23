Иван Назаренко

Компания заявила, что пока не заинтересована во франчайзинге.

Ключевые разработчики серии хорроров Dead Space Глен Скофилд, Брет Роббинсон и Кристофер Стоун в этом году пришли к Electronic Arts с предложением сделать новую часть серии, но получили отказ.

Об этом разработчики рассказали в интервью на канале Dan Allen Gaming. Electronic Arts сейчас не заинтересована во франшизе Dead Space, делятся авторы, поэтому и дали отказ на потенциальную четвертую часть. По словам создателей серии, у них есть идеи для продолжения, и они хотели бы их реализовать.

Последней игрой в серии был ремейк оригинального Dead Space. Переиздание продалось тиражом в 2 миллиона копий, что хоть и не впечатляющий результат, но для ремейка камерного космического хоррора 15-летней давности - вполне достойно.

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Еще в момент анонса ремейка планировалось переиздание и второй части, но после того, как Electronic Arts разочаровалась продажами, Dead Space 2 Remake был тихо отменен.

Ранее прошли слухи, что Bloober Team может работать над ремейками еще двух частей Sillent Hill: первой и третьей. По официальной информации студии, проекты, которые, вероятно, и являются переизданиями Тихого Холма, на данный момент находятся на стадиях концепций и планов.

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