Оно должно завершить сюжетную линию главного героя.

The Callisto Protocol была одной из главных игр прошлого года. Правда, хоррор от творцов культовой Dead Space получился весьма посредственным, еще и отметился плохим техническим состоянием на релизе. Однако студия Striking Distance не забросила проект, а продолжила наполнять его контентом. Недавно разработчики анонсировали финальное дополнение.

На официальном аккаунте The Callisto Protocol в Twitter появилась публикация, в которой представили Final Transmission. Именно так будет называться последняя добавка к игре. Пока подробностей о DLC мало, но Striking Distance пообещала завершить историю главного героя Джейкоба Ли. В тизере, которым сопроводили анонс, показали нового врага, с которым предстоит столкнуться протагонисту.

"Приготовьтесь к Final Transmission, захватывающей заключительной главе The Callisto Protocol. Играйте на 48 часов раньше, 27 июня, эксклюзивно на PlayStation, а 29 июня состоится более широкий релиз на всех остальных платформах", — написали разработчики.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок влияет на возможности врагов.

Протагонист может раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol вышла 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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