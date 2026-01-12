Простой Медовик на плите не требует долгой раскачки коржей.

Современные хозяйки поняли, что для приготовления вкусного блюда не обязательно часами стоять на кухне, как это делали наши бабушки. Простые варианты блюд, как Наполеон за 20 минут, получаются не хуже классических, но экономят много сил и времени.

Предлагаем вам приготовить простой Медовик - торт, который любят практически все. Плотные медовые коржи и сливочный крем создают превосходную гармонию. Преимущество этого способа в том, что для него не нужна духовка.

Простой Медовик на сковороде - рецепт с ингредиентами

Такая вариация понравится тем, кто не любит работать с выпечкой. В отличие от традиционного такой торт Медовик готовится на плите. Рецептом поделилась украинский блогер под ником @ptashka.oly.

Для 8 коржей понадобятся такие продукты:

двести граммов муки;

четыре яйца;

сто граммов мёда;

сто граммов сахара;

сто десять граммов сливочного масла;

полторы чайные ложки соды.

Для крема подготовьте:

двести пятьдесят граммов сливок 33%;

триста семьдесят граммов сметаны;

восемьдесят граммов сахарной пудры.

Сначала начинаем готовить основу для теста на сковороде. На теплой поверхности растапливаем мед и смешиваем с содой. Начнется бурная реакция с появлением пены. Подогреть, пока смесь не станет золотистой. Вмешать масло и нагревать до насыщенного коричневого цвета, затем перелить в глубокую миску. В ещё теплую смесь на Медовик вмешиваем сахар, яйца по одному и добавляем просеянную через сито муку.

Затем на горячую и сухую сковороду наливаем половником тесто толщиной как на блины. Жарим на самом слабом огне примерно 3 минуты с одной стороны и 1 с обратной. Должно получиться примерно 7-8 коржей. Остудите их, выложите друг на друга и опустите на них круглую форму, чтобы были одинаковыми. Обрезки теста положите в блендер или мясорубку - это будет крошка для посыпки торта.

Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой с помощью миксера, пока они не превратятся в пышную устойчивую пену. Аккуратно смешайте со сметаной, чтобы масса не опала. Начинка на Медовик на сковороде готова. Собираем торт из коржей, смазанных кремом. Затем сверху и по бокам посыпаем крошкой. Оставляем десерт в холодильнике на 4-8 часов, чтобы хорошо пропитался.

Если вам не нравится стандартный Медовик - рецепт можно дополнить ягодами, орехами или черносливом.

