Традиции, поверья и старинные секреты на Старый Новый год.

Старый Новый год считается особенной датой - по поверьям, именно в эту ночь можно "задать программу" на весь год, привлечь удачу, достаток и мир в семью. Эксперт по эзотерике рассказала, какие ритуалы стоит провести, что нельзя делать в сакральный вечер и как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Какого числа Старый Новый год 2026

Старый Новый год в Украине, то есть, Новый год по старому стилю, отмечают независимо от церковного календаря. Дата каждый год выпадает в ночь с 13 на 14 января и имеет свои особые традиции, приметы и запреты. Ранее мы уже писали, когда Старый Новый год и что это за праздник.

Как рассказала в комментарии УНИАН таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini, Старый Новый год - не просто дата в календаре, а эхо древних славянских традиций, которые были связаны с прославлением божественного в природе.

Что надо сделать в ночь с 13 на 14 января

"В Старый Новый год мы "задаем программы" на наступивший год. Этот день обязательно нужно хоть немного, но отпраздновать", - говорит Natalis Domini.

Она советует накрыть на стол, зажечь свечу, сказать вслух слова благодарности старому году. В частности, поблагодарить за то, что есть на столе, выразить слова благодарности родным. На столе должна быть кутья, приправленная маком, орехами, медом, курагой - это символизирует то, что в семье есть достаток:

Традиционно глава семьи на Старый Новый год провозглашает "программы" на новый год, - это различные пожелания, к примеру, добра и мира. Кроме того, старший в семье должен взять зерно (например, рожь, пшеницу), посеять его на пороге своего дома и озвучить то, чего сам себе желает, в частности, можно сказать: "Сею-вею, посеваю, согласия и мира себе в дом желаю".

Это зерно в этот же день нельзя сметать. На следующий его можно отдать птицам, высыпать на огород или пересыпать в горшок и прорастить, но не выбрасывать - зернышкам нужно дать вторую жизнь.

Какие ритуалы проводят на Старый Новый год, приметы и запреты дня

По словам Natalis Domini, в Старый Новый год приметы связаны с тем, кто первый придет в гости, кого вы увидите первым. К примеру, если незамужняя девушка первым увидит мужчину, то, возможно, в этом году она выйдет замуж. Если же женщину - год будет веселым или может быть какая-то весть.

Еще люди следили за тем, какой будет ночь после полуночи: тихая и ясная - год будет хорошим, а если беспокойная, например, лают собаки или кричат птицы - в этом году возможны какие-то трудности.

В ночь с 13 на 14 января эксперт советует провести особый ритуал на достаток и удачу:

Нужно взять 4 монеты и разложить их по углам своего дома. Делать это следует по часовой стрелке, начиная с востока. Монеты (их можно, к примеру, заложить под плинтус) должны "смотреть" в разные стороны света, а раскладывать нужно с хорошими мыслями.

Также для привлечения удачи в этот день на дверях дома можно повесить подкову.

Эзотерик предупреждает и о запретах в этот день. Вот что нельзя делать 13 января:

ссориться;

давать деньги в долг;

делать генеральную уборку, выбрасывать вещи.;

заниматься ремонтом и кардинальными перестановками.

Кроме того, не следует начинать новые проекты, то есть, делать шаг в какую-то совершенно новую сторону - этот день сакральный и семейный.

Как правильно загадать желания на Старый Новый год

В волшебную ночь 13 января также принято загадывать желания. Можно просто подумать о том, чего бы вы хотели в новом году, поставить себе личную цель, а можно сделать это и другим способом. Например, вечером подойти к окну, увидеть лунный свет, посмотреть в зеркало и три раза произнести свое желание.

Кроме этого, Natalis Domini советует еще один интересный способ:

Берут длинный кусочек бумаги: с одного конца нужно написать, от чего вы хотите избавиться, с другого - что вы хотите получить, а посередине - букву "Я". Затем следует сжечь ту сторону, на которой написано, от чего вы хотите избавиться. Когда пламя дойдет до буквы "Я", бумажку следует резко потушить. То, что сохранилось на ней (ваше желание), нужно спрятать в своих личных вещах.

