Рассказываем, какая сторона фольги должна быть внутри - матовая или блестящая, и от чего это зависит.

Алюминиевая фольга - один из самых универсальных помощников на кухне. Ею выстилают противни, накрывают мясо во время запекания, заворачивают продукты, когда готовят или разогревают - фольга подходит для десятков кулинарных задач и выручает в самых разных ситуациях. Но знаете ли вы, почему с одной стороны она блестящая, а с другой - матовая? И какой стороной класть фольгу при запекании мяса? Существует мнение, что это имеет большое значение - давайте разберемся.

Почему у фольги одна сторона матовая, а другая - блестящая

Задумывались и вы когда-нибудь, почему фольга двухсторонняя? На самом деле - это не задумка производителей, а особенность технологии ее изготовления, пишет издание All Recipes.

Как объясняет специалист по пищевым технологиям и владелица консалтинговой компании Rebel Botanica из Ванкувера Лара Тиро (Lara Tiro), чтобы получилась фольга, большие листы алюминия непрерывно нагревают и многократно прокатывают между тяжелыми валиками. Под их давлением алюминий сжимается, становится тоньше и одновременно вытягивается. "Заключительный этап этого процесса называется холодной прокаткой - это когда два слоя фольги одновременно проходят через набор валиков. Это еще больше уменьшает желаемую толщину и улучшает конечную прочность и гибкость материала", - добавляет Тиро.

В итоге с той стороны, которая соприкасается с полированными стальными валиками, фольга становится блестящей, а с другой - остается, как и была.

Какой стороной фольги правильно накрывать противень - как ее использовать на самом деле

Вероятно, каждая хозяйка хоть раз задавалась вопросом: так какой стороной класть фольгу сверху - блестящей или матовой? Действительно, имеет ли значение, какую сторону использовать?

Если коротко, то нет. Поскольку матовость и блеск являются результатом контакта фольги с валиками, Лара Тиро утверждает, что в составе материала обеих сторон фольги нет никакой разницы. Поэтому, независимо от того, какую фольгу вы берете, обычную или сверхпрочную, можно выбирать любую понравившуюся вам сторону - на вкус, качество и безопасность продуктов это никак не влияет.

Эту теорию подтверждают также и эксперты из компании Reynolds. "И стандартная, и сверхпрочная фольга подходит для использования с любой стороны, поэтому вы можете выбрать ту, которая вам больше нравится", - сказано на сайте Reynolds Brands.

В свою очередь Лара Тиро рекомендует брать сверхпрочную фольгу, когда запекаете или готовите на гриле, так как она толще обычной.

Однако из правила "любой стороной" все-таки есть исключения. В отличие от обычной, у антипригарной фольги есть важный нюанс: производители покрывают ее специальным составом (одобренным FDA) и наносят его именно с матовой стороны. Это значит, что продукты следует класть именно на нее (матовую сторону) - еда не будет пригорать, прилипать и ее будет легче снять после приготовления.

Хотя фольга очень часто выручает нас дома, в некоторых случаях от нее лучше отказаться. Вот что советует Лара Тиро:

не стоит накрывать алюминиевой фольгой мясо, которое маринуется в рассоле - алюминий вступает в реакцию с солеными продуктами и образует кристаллы хлорида алюминия, а мясо после этого приобретает неприятный горький привкус;

не нужно выстилать фольгой противень при выпечке печенья - в этом случае нижняя сторона пропекается слишком быстро;

не следует накрывать фольгой остатки еды - этот материал негерметичен, поэтому не защищает продукты от воздуха и посторонних запахов.

Во всех остальных случаях фольгу (и ее сторону) можно выбирать на свой вкус, но при этом, как уже говорили, учитывать особенности антипригарной.

