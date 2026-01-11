Для долгого срока службы важно не только выбрать хорошую машинку, но и правильно с ней обращаться.

Современная стиральная машина - незаменимый помощник в доме, но чтобы она исправно работала долго и без поломок, важно не только уметь её выбрать, но и знать, как обслуживать стиральную машину правильно. От простых ежедневных действий до регулярного технического обслуживания - всё это может влиять на то, как долго прослужит ваша техника.

Видео дня

Что делать, чтобы стиральная машина служила долго

Чтобы любые электроприборы работали стабильно, следует всегда придерживаться некоторых важных правил их использования. В случае стиральной машины это особенно важно, поскольку речь идёт о прямом контакте с водой. Вот несколько лайфхаков о том, как сохранить стиральную машину в хорошем состоянии даже при продолжительном использовании:

Сразу после стирки просушивайте барабан и манжету (резиновую накладку на дверце). Мокрый барабан - благоприятная среда для размножения плесени и, следовательно, неприятного запаха. После каждой стирки желательно насухо вытирать внутренние стенки барабана и уплотнитель мягкой тканью, чтобы избавиться от влаги. Вынимайте бельё как можно скорее после стирки. Если мокрая одежда долго лежит в машине, это может привести к затхлости и плесени, что ухудшает работу техники и может стать причиной ржавчины. Оставляйте люк открытым между стирками. Хорошая вентиляция помогает избежать появления неприятного запаха и грибка. Это простой способ, который помогает сохранить стиральную машину в чистоте.

Впрочем, на этом уход за стиральной машиной не оканчивается; кроме непосредственно барабана и резинки на дверце, у неё есть и внутренние детали, о которых расскажем ниже.

Как сохранить стиральную машину и фильтры от засорения

Кроме ежедневных привычек, важно время от времени ухаживать за техникой более старательно: чистить фильтры и иногда барабан.

Чистка фильтров

Периодически проверяйте и очищайте следующие части машинки:

Сливной фильтр: удаляйте волосы, ворс, мелкие предметы примерно раз в 1-3 месяца.

Заливной фильтр (на трубе подачи воды): очищайте раз в год или при проблемах с подачей воды.

Их засорение мешает сливу воды, приводит к ошибкам в работе и износу насоса.

Борьба с накипью

В случаях с "жёсткой" водой на нагревателе и внутренних деталях может образовываться накипь. Если вам не безразлично то, как увеличить срок службы стиральной машины, можно использовать специальные средства от накипи. Ещё лучше, конечно, поставить смягчители воды или фильтр на водопровод, но это, скорее всего, обойдётся вам в круглую сумму.

Важно: Не используйте народные средства вроде уксуса или хлора, так как они могут повредить уплотнители и другие части машины.

Установка машины

Если установить стиральную машину неправильно (например, не снять транспортировочные болты или поставить на неровную поверхность), это может привести к быстрому износу подшипников и креплений корпуса.

Как обслуживать стиральную машину во время стирки

Ещё одним важным фактором является правильная эксплуатация техники. И это, пожалуй, самый значимый аспект не в отношении временных осложнений, вроде неприятного запаха или ржавчины, а того, что делать, чтобы стиральная машина служила долго и чтобы не приходилось тратиться на её ремонт.

Не перегружайте барабан

Перегрузка нарушает баланс и сильнее изнашивает детали, например амортизаторы, подшипники или двигатель. Следуйте рекомендациям производителя о максимально допустимом весе белья.

Проверяйте карманы одежды

Перед стиркой вынимайте мелкие предметы из карманов и застёгивайте молнии. Ключи, монеты и другие металлические детали могут повредить барабан во время стирки.

Используйте правильные программы стирки

Выбирайте подходящую программу в зависимости от типа ткани и степени загрязнения. Если часто стирать на высокой температуре, нагреватель и другие детали быстрее износятся.

Вас также могут заинтересовать новости: