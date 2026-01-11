Этот вариант жульена с куриными окорочками получается особенно ароматным и "сливочным".

Жульен - знаменитое блюдо французской кухни. Украинский фуд-блогер рассказала в TikTok, как готовить жульен с грибами и куриными бёдрышками. Автор обратила внимание на правильную последовательность при готовке и пропорции соуса.

Как приготовить жульен с грибами и курицей – рецепт без изысков

Жульен, рецепт которого мы расскажем ниже, – это горячее блюдо французского происхождения, в котором продукты (чаще всего грибы, курицу или морепродукты) мелко нарезают и запекают в сливочном соусе под сырной корочкой.

Сейчас это одно из самых популярных грибных блюд в мире благодаря простоте приготовления и мягкому молочному вкусу.

Для приготовления понадобится:

Куриные окорочка – 3 шт.

Шампиньоны – 500 г

Лук – 200 г

Сливки 30% – 200 г

Молоко – 150 г

Мука – 30 г (примерно 1 ст. ложка с горкой)

Твёрдый сыр – 150–200 г

Масло для жарки, соль и специи – по вкусу

Важно: не уменьшайте количество сливок или грибов – соус должен полностью покрывать начинку, иначе жульен получится сухим.

Куриные окорочка отварите или обжарьте до готовности, остудите и отделите мясо от костей. Нарежьте небольшими кусочками. Автор рекомендует слегка подрумянить курицу на сковороде – так вкус будет ярче.

Лук нарежьте мелким кубиком, грибы – пластинками. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте шампиньоны и готовьте до полного испарения жидкости. Это ключевой момент: если грибы останутся водянистыми, соус не загустеет.

Добавьте курицу, перемешайте и всыпьте муку. Быстро размешайте, чтобы не было комков, и прогрейте 1 минуту.

В жульен с курицей и грибами влейте сливки и молоко, посолите, добавьте специи. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока соус не станет густым и кремовым.

Для пикантности – добавьте щепоть мускатного ореха или немного чеснока, как делает автор в видео.

Переложите массу в форму для запекания, сверху равномерно распределите тёртый сыр. Запекайте жульен с курицей и грибами в духовке при 220 °C 10-15 минут до золотистой корочки.

Важно: не передерживайте жульен в духовке – при высокой температуре соус может расслоиться.

Подавайте жульен горячим – именно так он раскрывает вкус и текстуру максимально полно.

