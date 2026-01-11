Жульен - знаменитое блюдо французской кухни. Украинский фуд-блогер рассказала в TikTok, как готовить жульен с грибами и куриными бёдрышками. Автор обратила внимание на правильную последовательность при готовке и пропорции соуса.
Как приготовить жульен с грибами и курицей – рецепт без изысков
Жульен, рецепт которого мы расскажем ниже, – это горячее блюдо французского происхождения, в котором продукты (чаще всего грибы, курицу или морепродукты) мелко нарезают и запекают в сливочном соусе под сырной корочкой.
Сейчас это одно из самых популярных грибных блюд в мире благодаря простоте приготовления и мягкому молочному вкусу.
Для приготовления понадобится:
- Куриные окорочка – 3 шт.
- Шампиньоны – 500 г
- Лук – 200 г
- Сливки 30% – 200 г
- Молоко – 150 г
- Мука – 30 г (примерно 1 ст. ложка с горкой)
- Твёрдый сыр – 150–200 г
- Масло для жарки, соль и специи – по вкусу
Важно: не уменьшайте количество сливок или грибов – соус должен полностью покрывать начинку, иначе жульен получится сухим.
Куриные окорочка отварите или обжарьте до готовности, остудите и отделите мясо от костей. Нарежьте небольшими кусочками. Автор рекомендует слегка подрумянить курицу на сковороде – так вкус будет ярче.
Лук нарежьте мелким кубиком, грибы – пластинками. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте шампиньоны и готовьте до полного испарения жидкости. Это ключевой момент: если грибы останутся водянистыми, соус не загустеет.
Добавьте курицу, перемешайте и всыпьте муку. Быстро размешайте, чтобы не было комков, и прогрейте 1 минуту.
В жульен с курицей и грибами влейте сливки и молоко, посолите, добавьте специи. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока соус не станет густым и кремовым.
Для пикантности – добавьте щепоть мускатного ореха или немного чеснока, как делает автор в видео.
Переложите массу в форму для запекания, сверху равномерно распределите тёртый сыр. Запекайте жульен с курицей и грибами в духовке при 220 °C 10-15 минут до золотистой корочки.
Важно: не передерживайте жульен в духовке – при высокой температуре соус может расслоиться.
Подавайте жульен горячим – именно так он раскрывает вкус и текстуру максимально полно.