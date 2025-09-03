Как утверждает Тайлер Маквикер, Valve недавно добавила проект "TF" в движок Source 2.

Инсайдер Тайлер Маквикер, который не раз делился достоверной информацией о проектах Valve, заявил, что собрал достаточно доказательств существования Team Fortress 3.

По его словам, в файлах Source 2 были найдены упоминания проекта под кодовым названием "TF". Valve также добавила новые инструменты для движка, включая переработанную систему декалей, это позволит переносить материалы из Team Fortress 2, пусть и как временные ассеты.

Подобный подход компания уже использовала при работе над Deadlock и другими играми:

"Команда всё ещё существует, проект движется вперёд, и теперь игра находится в стадии продакшена", - говорит инсайдер.

Если информация верна, релиза придётся ждать не меньше пяти лет, именно столько занимает полный цикл разработки у студии.

Тем не менее, как предполагает Маквикер, компания может показать тестовую сборку раньше, примерно за два года до релиза, повторив стратегию Deadlock.

Ранее мы рассказывали, что Valve анонсировала новое контентное обновление для Team Fortress 2 впервые за 8 лет. Апдейт будет посвящён режиму Mann vs. Machine.

