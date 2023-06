Для Remedy Entertainment это была важная сделка.

Оказывается, в разработке первой части Alan Wake поучаствовал знаменитый писатель Стивен Кинг. Правда, он не причастен к производству напрямую. Автор "Темной башни" и "Кладбища домашних животных" продал финской студии Remedy Entertainment свою фразу для использования в игре.

Об этом рассказал сценарист и креативный директор Сэм Лейк в недавнем интервью Eurogamer. Он сообщил, что в статье Why Hollywood Can't Do Horror ("Почему Голливуд не может делать хорроры") Стивен Кинг написал: "Кошмары существуют вне логики, и в [их] объяснениях нет ничего забавного; они противоположны поэзии страха".

Эта фраза очень понравилась Remedy Entertainment. Студия обратилась к писателю с предложением купить авторские права на высказывание. Стивен Кинг не только согласился, но и предоставил возможность использовать свои слова за символический доллар.

В первой части Alan Wake фразу можно услышать в начале прохождения. Она стала символом игры и легла в основу сюжета. Вокруг высказывания Кинга Remedy выстроила атмосферу и настроение в своем хорроре с элементами экшена.

Alan Wake 2 — основные подробности

В игре реализованы два протагониста — Алан Уэйк и полицейский агент Сага Андерсон. Их сюжетные линии постоянно пересекаются, создавая цельную историю.

Завязкой для повествования стала череда ритуальных убийств в Брайт-Фоллс. Чтобы расследовать это дело, в городок прибыла Андерсон.

Будет несколько разных локаций: нетронутый людьми лес, окрестности озера, поселение Уотери и Темное место, где находится в ловушке Алан Уэйк. Брайт-Фоллс тоже входит в список и занимает центральную позицию.

Разработчики пообещали реализовать все основные элементы хоррора с элементами выживания в проекте.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

