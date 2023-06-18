Разработчики пытаются создать контраст между посещаемыми местами.

Alan Wake 2 будет жутким хоррором с элементами выживания. Но это не значит, что все локации в проекте будут одинаково мрачными. Они отличаются по атмосфере и настроению. Разработчики старались создать контраст, чтобы подчеркнуть уникальность мест, которые предстоит посетить при прохождении.

Об этом стало известно из материала Polygon об Alan Wake 2. Журналисты побывали не презентации игры за закрытыми дверьми и описали впечатления. В целом репортерам понравился проект, и они назвали грядущий хоррор весомым конкурентом Resident Evil.

На презентации журналисты также пообщались с директором по работе с общественностью Remedy Entertainment Томасом Пухой. Так как в демонстрации Alan Wake 2 показывали сельскую местность с густым лесом, представители прессы спросили о вдохновении Resident Evil 4. На это руководитель ответил, что разные локации в игре имеют свою атмосферу и тональность.

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"Добавлю, что, хотя вы видели полчаса игры, очень важно знать, что мы не делали все одной нотой. Когда вы попадете в Брайт-Фоллс днем, да, это будет немного странно, но атмосфера будет совсем другой. [...] Мы определенно позаботились о том, чтобы было много разнообразия в плане тона. Затем мы отправляемся в Темное место, которое представляет собой кошмарную версию Нью-Йорка, и это очень, очень отличается от того, что вы видите здесь. Так что разнообразие очень важно", — заявил Пуха.

Alan Wake 2 — основные подробности

В игре реализованы два протагониста — Алан Уэйк и полицейский агент Сага Андерсон. Их сюжетные линии постоянно пересекаются, создавая цельную историю.

Завязкой для повествования стала череда ритуальных убийств в Брайт-Фоллс. Чтобы расследовать это дело, в городок прибыла Андерсон.

Будет несколько разных локаций: нетронутый людьми лес, окрестности озера, поселение Уотери и Темное место, где находится в ловушке Алан Уэйк. Брайт-Фоллс тоже входит в список и занимает центральную позицию.

Разработчики пообещали реализовать все основные элементы хоррора с элементами выживания в проекте.

Alan Wake 2 выйдет 17 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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