Легендарный масштабный мод для S.T.A.L.K.E.R. официально вышел в GOG

Для запуска S.T.A.L.K.E.R.: Anomaly в библиотеке должна быть оригинальная "Зов Припяти".

В GOG официально вышел культовый масштабный мод для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - Anomaly. Об этом сообщила студия GSC Game World в своих соцсетях.

Теперь модификацию можно установить одним кликом на платформе CD Projekt, без заморочек с оригинальным установщиком. Впрочем, для запуска Anomaly в библиотеке GOG должна быть оригинальная S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat Enhanced Edition.

GSC поздравила разработчиков Anomaly и отметила, что этот релиз поможет расширить границы вселенной "Сталкера".

Что такое S.T.A.L.K.E.R. Anomaly

S.T.A.L.K.E.R.: Anomaly - масштабный мод, который превращает мир Зоны в полноценную песочницу и симулятор выживания.

Модификация предлагает пройти отдельную сюжетную линию, или же создать свою собственную, став, к примеру, торговцем или вольным сталкером. Игроку предстоит следить за своим снаряжением, готовить еду, чтобы не умереть с голоду, искать воду и ночлег.

Модификация сделана на обновлённом движке оригинальной игры, поэтому сама по себе она довольно требовательна к ПК. Но взамен Anomaly предлагает улучшенную графику, которая гораздо ближе к Shadow of Chornobyl, чем к Call of Pripyat.

Ранее мы рассказывали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получит два сюжетных дополнения, но придется подождать. В ближайших планах у студии выпуск игры на PS5 и переход на движок Unreal Engine 5.5.4.

