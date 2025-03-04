Игра достигла такого результата чуть меньше, чем за 4 месяца.

Stalker 2: Heart of Chornobyl преодолел рубеж в 6 миллионов игроков. Об этом GSC Game World сообщила у себя в социальных сетях:

"Сегодня мы чествуем 6 миллионов сталкеров, которые пришли поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Шесть миллионов! Масштаб, который трудно осознать, но он реален благодаря вам. Мы невероятно благодарны и гордимся тем, что каждый из вас оставил свой уникальный след в Зоне".

Рубеж в 6 миллионов игроков шутер преодолел за три с половиной месяца после релиза, который состоялся 20 ноября 2024 года. Игра доступна на ПК и Xbox Series, а также входит в подписку Game Pass.

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Большая часть игроков пришлась именно на Game Pass, этот фактор существенно повлиял на динамику роста аудитории. Точные цифры разработчики не раскрыли, но уже на старте стало известно, что игра продалась тиражом в миллион копий, опять же, без учёта Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что для Stalker 2 вышло огромное обновление, которое исправляет больше 1700 ошибок. Размер патча при этомг достиг 22 гигабайт.

Также создатель Dishonored Рафаэль Колантонио назвал Stalker 2 своей личной игрой года.

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