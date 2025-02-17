"Тост за вас всех за то, что вы сделали KCD2 триумфом", - разработчики поблагодарили игроков.

Kingdom Come: Deliverance 2 продалась тиражом в 2 миллиона копий всего через 2 недели после релиза.

Об этом сообщили разработчики игры из Warhorse Studios, которые поблагодарили фанатов за успех проекта:

"Два миллиона копий менее чем за две недели! Тост за вас всех за то, что вы сделали Kingdom Come: Deliverance 2 триумфом!".

Рубеж в первый миллион сиквел преодолел ещё в первые сутки после релиза. В Steam максимальный онлайн тогда составлял 160 тысяч человек, сейчас же он пробил отметку в 250 тысяч игроков.

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Всё дошло до того, что Kingdom Come: Deliverance 2 вошла в топ-50 самых популярных игр Steam, а геймдиректор проекта Даниэль Вавра хочет догнать Starfield по показателям онлайна на релизе.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоялся 4 февраля. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы делились рассуждениями Даниэля Вавры, почему в играх встречаются слабые сюжеты и не каждый проект может повторить Red Dead Redemption 2 или "Ведьмак 3". Разработчик считает, что некоторые компании всё ещё воспринимают игры чисто как коммерческий продукт, не развивая его в творческом плане.

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