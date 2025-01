В Split Fiction героини путешествуют между фэнтези-мирами и научной фантастикой.

Electronic Arts представила новый трейлер Split Fiction, нового проекта геймдизайнера Юсуфа Фареса, известного по It Takes Two и A Way Out.

Сюжет Split Fiction строится вокруг двух писательниц: Мио и Зои. Они работают в разных жанрах, но оказываются втянутыми в приключение: специальное устройство ворует их идеи, и девушки застревают внутри собственных книг. Теперь им предстоит найти способ вернуться в реальный мир, путешествуя по фантастическим мирам своих произведений.

Действие игры разворачивается в нескольких мирах, каждый из которых предлагает уникальный геймплей. В трейлере показан футуристический город, где персонажи могут передвигаться не только пешком, но и на транспорте.

Видео дня

Также представлен фэнтезийный мир, где доступна механика превращений: игроки смогут менять форму, превращаясь, например, в огромную обезьяну или крошечную фею, что поможет решать головоломки и добираться в труднодоступные места.

В игре появятся побочные локации с самостоятельными историями, доступ к которым открывается через специальные порталы. Hazelight подчёркивает, что эти эпизоды заметно отличаются по атмосфере от основной сюжетной линии. Один из фрагментов, показанных в трейлере, включает езду на гигантских песчаных существах, напоминающих червей из Дюны.

Релиз Split Fiction запланирован на 6 марта. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Напомним, что ранее стали известны системные требования Split Fiction.

Вас также могут заинтересовать новости: